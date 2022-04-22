Депутат Госдумы предложил ввести ограничения на работу продуктовых гипермаркетов

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев предлагает ввести ограничения на работу продуктовых гипермаркетов в России по овскресеньям. Парламентарий изложил данную инициативу в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Меру по ограничению работы гипермаркетов в один из выходных дней Олег Матвейчев считает хорошим подспорьем для поддержки малого бизнеса, занимающегося продажей продуктов населению. Депутат пояснил, что в этом случае люди будут посещать магазины шаговой доступности и ярмарки. В результате введения подобного ограничения удастся стимулировать работу фермерских хозяйств.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в сети гипермаркетов «Ашан» объяснили, почему у покупателей стали чаще возникать проблемы с доступом к приложению «Мой Ашан», а также на сайт торговой сети.