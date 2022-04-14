Россияне остались без шрифтов Times New Roman и Arial

Пользователи из России не смогут получить доступ к шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica и ряду других. Все они находятся в библиотеке американской компании Monotype, которая закрыла доступ к россиянам.

Страница компании на территории России по-прежнему открывается. Однако, каталог со шрифтам оказывается недоступпным.

Официальных уведомлений о запрете использования шрифтов пока не поступало. Как сообщает Мойка78, IT-специалисты из России заметили данные изменения еще 11 апреля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что компания Nokia заявила о своем полном уходе из России. Поставки продукции в страну были прекращены еще 2 марта.