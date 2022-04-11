Роскомнадзор нашел экстремизм в Google Переводчике

Роскомнадзор потребовал от Google исключить угрозы российским пользователям, которые были обнаружены в его сервисах. Как пояснили в ведомстве, нарушение экстремистского характера было обнаружено в Google.Translate. Приложение позволило себе далекий от оригинала перевод фразы "dear Russians" (дорогие россияне) с экстремистским оттенком.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что сервис не предлагал аналогичного перевода при упоминании других национальностей. Ведомство потребовало от компании Google LLC объяснить причину, по которой в переводчике появились данные сообщения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Роскомнадзор обвинили видеохостинг YouTube в дискриминации россиян.