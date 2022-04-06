Среди региональных телеканалов «Санкт-Петербург» лидирует по цитируемости

«Санкт-Петербург» стал лидером по числу упоминаний среди региональных телеканалов. Как сообщили на телеканале «Санкт-Петербург», директором которого является Александр Малькевич, за прошлый год его упоминали 2353 раза. По этому показателю канал сильно опередил остальные региональные СМИ.

Второе место занял канал «Москва 24», на который ссылались 1031 раз. Каналу «Крым 24» с 665 упоминаниями досталась бронза.

В число наиболее часто упоминаемых также вошли телеканалы: «78», «ЛенТВ24», «ГТРК Самара», «Татарстан-24», «ГТРК Воронеж», «ГТРК Брянск», «Кубань 24». Канал «Якутия 24», о котором было 128 упоминаний, замкнул двадцатку лучших.

Телеканал «Санкт-Петербург» стал лидером и среди СМИ, которые осуществляют деятельность в российских городах-миллионниках. Четвертым в данном рейтинге стал телеканал Ленинградской области «ЛенТВ24».