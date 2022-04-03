Юрист назвал растения, которые нельзя сажать на даче

На своем участке дачники не могут сажать все что угодно. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на юриста по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Надежду Федорчук, за посадку некоторых растений законом предусмотрена ответственность.

В перечень запрещенных для высадки на дачных участках входят роза гавайская, голубой лотос и мимоза хостилис. Все эти растения содержат наркотические либо психотропные вещества.

Отмечается, что даже если садовод не знал о свойствах растения, это не освобождает его от ответственности. В случаях выращивания данных культур в крупных или особо крупных размерах наступает уголовная ответственность по статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации.