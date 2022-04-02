Петербург стал вторым в России по качеству городской среды

В Индексе качества городской среды Петербург набрал 256 баллов из 360 возможных. О результатах исследования сообщили в пресс-службе Минстроя.
Лидером стала Москва, которая набрала 293 балла. Вслед за Петербургом в десятке лидеров расположились Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Красноярск, Воронеж и Челябинск.
Основой для определения Индекса качества городской среды служат 36 индикаторов. В их числе жильё, инфраструктура, зеленые зоны, общегородской пространство. Каждый из показателей оценивают по шести показателям. В расчет принимается безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Благоприятной городская среда считается с суммарной оценкой в 180 баллов и выше.