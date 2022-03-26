В школах и детских лагерях отменен ряд ограничений

Роспотребнадзор смягчил связанные с коронавирусом ограничения для кол и детских оздоровительных лагерей. В школах отменяется закрепление за средними и старшими классами отдельных кабинетов, а также о зигзагообразной рассадке при сдаче экзаменов.

Также разрешается не соблюдать разное время начала уроков, чтобы уменьшить число контактов. При контакте с заболевшим коронавирусом учащимся не придется предоставлять в школу справку.

Детским оздоровительным лагерям разрешат работать со 100-процентной наполняемостью.