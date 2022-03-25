Строительство ВСМ Москва-Петербург могут отложить из-за отказа от финансирования из ФНБ

Правительство РФ может отказаться от финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург и фонда национального благосостояния (ФНБ). Как сообщает «Ведомости», такая вероятность достигает почти 100%.

На финансирование проекта ранее было зарезервировано почти 500 млрд рублей. Если финансирование будет пересмотрено, реализацию проекта могут отложить.