«Поезд Победы» пробудет в Петербурге три дня

В среду, 23 марта, на Витебский вокзал Петербурга прибудет «Поезд Победы». В пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ сообщили, что состав уже проехал 90 городов, пересекая всю Россию. Узнать факты о Великой Отечественной войне посетители смогут с помощью 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов. В экспозиции также представлены 150 полноразмерных фигур и реальные предметы того времени.

В 2020 году, когда поезд совершал поездку в прошлый раз, его экспозицию осмотрели порядка 3,5 тысяч человек. Посещение «Поезда Победы» бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф., чтобы получить бесплатный билет.