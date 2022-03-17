Поставки сахара в магазины проверит ФАС

Федеральная антимонопольная служба проверит поставки сахара в российские магазины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отсутствие сахара на прилавках магазинов в некоторых регионах в ФАС связали с ажиотажным спросом на него. Отмечается, что недобросовестные поставщики «подогревают возникший ажиотаж».

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что будут проверять не только производителей сахара и реализующие продукт торговые сети. Проверка коснется и тех, кто выступает посредниками между ними.