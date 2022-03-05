Частичную отмену ответственности за использование программ без лицензии обсуждают в России

Российские власти обсуждают вариант частичной отмены ответственности за использование нелицензированного программного обеспечения из стран, которые поддержали санкции в отношении РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о возможной отмене как уголовной, так и административной ответственности за использование нелицензированного в России программного обеспечения, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции». Источник издания в Минцифры отметил, что в ведомстве выступают за сбалансированный подход, который будет стимулировать пользователей переходить на программное обеспечение российского производства.