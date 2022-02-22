Meta и Zoom начали выполнять требования закона о «приземлении» в России

Meta Platforms, Inc. Подала заявку на регистрацию на официальном сайте Роскомнадзора в соответствии с требованиями Федерального закона № 236-ФЗ. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Зарегистрировалась на сайте Роскомнадзора и компания Zoom Video Communications, Inc. У неё уже есть личный кабинет на этом ресурсе, а в настоящее время ведется работа над созданием формы обратной связи. В Zoom Video Communications, Inc. Уточнили, что вопрос об открытии представительства на территории России пока находится на рассмотрении.

Закон № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ» обязывает иностранные компании обеспечить свое физическое присутствие на территории России. Для этого могут использоваться различные способы: создание филиала или представительства, а также регистрация юридического лица. Компании также должны разместить на своем сайте форму обратной связи для российских пользователей, а взаимодействие с органами власти осуществлять через личный кабинет на сайте Роскомнадзора.