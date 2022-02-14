Петербург снова стал вторым в рейтинге регионов по качеству жизни

В рейтинге российских регионов Петербурге, как и много лет подряд, занял вторую строку. Как сообщает РИА Новости, тройка лидеров остается неизменной уже много лет. Открывает рейтинг Москва, набравшая 81,4 балла. С незначительным отставанием от неё идет Петербург, у которого 80,2 балла.

Разрыв между вторым и третьем местом рейтинга чуть более значительный. Московская область набрала 75,9 баллов.

Четвертым стал Татарстан, у которого 69,3 балла. 67,3 балла набрал Краснодарский край, который занимает пятую позицию в рейтинге.

Ленинградская область стала седьмой. У региона 62,6 баллов.

Рейтинг регионов по качеству жизни рассчитывается на основе 67 показателей. В его основе данные об условиях жизни и уровне развития социальной сферы в каждом субъекте РФ.