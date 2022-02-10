Мишустин сообщил о готовности законопроекта об индексации пенсий для военных

Законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6% подготовлен. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что доплаты будут не только у военных пенсионеров, но и у приравненных к ним лиц. В частности, с 1 января будет проиндексирована пенсия служившим в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарным.

Премьер-министра обратился депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть данный законопроект в кратчайшие сроки. Это позволит данной категории пенсионеров получить повышенную пенсию своевременно.