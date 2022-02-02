Путин увидел миссию России в укреплении русского мира

Президент России Владимир Путин назвал одной из миссия страны развитие и укрепление русского мира. Об этом глава государства заявил во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Его слова приводит РИА Новости.

Президент отметил, что важно делать многоконфессиональный и многонациональный русский мир привлекательным как для граждан страны, так и для всего мира. Обращаясь к награждаемым он отметил, что это возможно благодаря таким людям, как они.

Президент подчеркнул, что русский мир огромный и многоликий. При этом создавали его не мы.

Ранее глава государства уже обращался к теме русского мира. В 2018 году он отметил, что этот мир не строится исключительно по этническому, национальному и религиозному признаку.