Минтруд рекомендует отправить на удаленку максимум сотрудников

Министерство труда рекомендовало российским работодателям перевести на удаленную работу максимальное число сотрудников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Точное количество сотрудников, которые отправятся работать из дома, работодатели могут определить самостоятельно, исходя из возможностей компании и самих работников. В Минтруда напомнили, что перевод на удаленную работу не может служить основанием для сокращения заработной платы сотрудника.

Любые вопросы, связанные с переводом сотрудников на удаленную работу, в России регулируются Трудовым кодексом.