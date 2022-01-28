В России может появиться единый Социальный фонд

Новый фонд может появиться в России. Как сообщает «Коммерсантъ», в Социальный фонд Правительство РФ планирует объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
Новая структура упростит для россиян получение социальных услуг. Работодателям станет удобнее выплачивать страховые взносы на пенсионное и социальное страхование. Для этих выплат им будет предложена общая налогооблагаемая база. Как уточняет «Газета.Ru», новая структура может получить статус «внебюджетного фонда». В настоящий момент и Пенсионный фонд и Фонд социального страхования являются бюджетными учреждениями.