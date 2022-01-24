В Кремле заверили, что не обсуждают локдаун из-за «омикрона»

В России не обсуждается введение нового локдауна, связанного с распространением штамма коронавируса «омикрон». Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данные оперативного штаба говорят об отсутствии повышенного роста госпитализаций в России. Его слова приводит ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что власти видят динамику. Он пояснил, что новые ограничительные меры возможны, если количество свободных коек в российских больницах будет менее 15%.

Рост числа заражений не приводит к пропорциональному росту числа госпитализаций. Дмитрий Песков уточнил, что штамм «омикрон» действительно переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций.