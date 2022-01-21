Россияне уже занимают очереди на новые машины на 2023 год

В России наблюдается острый дефицит автомобилей в наличии у дилерских центров. Как сообщает «Российская газета», потенциальные покупатели вынуждены записываться в лист ожидания даже без знания точной цены или предполагаемого периода поставки. На отдельные модели очереди из желающих уже достигли 2023 года.

Эксперты прогнозируют существенное превышение спроса над предложением в 2022 году. Большинство выпущенных заводами авто отправляются клиентам сразу, поэтому количество авто в наличии у дилеров продолжает уменьшаться.

В ГК «Аларм-Моторс» считают, что в первом квартале текущего года достигнет 20%. При этом ведущие китайские автомобильные бренды в ближайшие полгода продолжат рост.