Кошек и собак в России планируют маркировать

Домашние кошки, собаки и другие животные войдут в закон об обязательной маркировке животных. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на первого зампреда комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Текущая редакция, которая была вынесена на рассмотрения Государственной думы еще в ноябре, касается только сельскохозяйственных животных. Владимир Бурматов пояснил, что депутаты получают много обращение от граждан о том, что из документа пропали кошки и собаки.

По мнению парламентария, именно маркировки домашних питомцев многие россияне ждут больше всего. В случае потери животного маркировка позволит быстрее найти его. После данной процедуры также будет легче привлекать к ответственности нерадивых хозяев, бросивших своих животных.