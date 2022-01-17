Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах

Совет Государственной думы снял с повестки рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, данное решение было принято членами совета единогласно.

Спикер Госдумы поблагодарил россиян за активную обратную связь при обсуждении этого законопроекта. Опубликованный в Telegram-канале Вячеслава Володина пост с информацией о законопроекте набрал более миллиона просмотров. Пользователи оставили под ним более 700 тысяч комментариев.

В ходе рассмотрения законопроекта, по словам спикера Госдумы, в адрес парламентариев поступило более 120 тысяч официальных обращений от россиян по данному вопросу.