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QR-коды уберут из поручений Путина

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© Фото: pixabay.com

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Законопроект о ковид-сертификатах исключат из поручений президента из-за изменения эпидемиологической ситуации.

Пункты, связанные с законопроектам о QR-кодах, будут убраны из поручений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков пояснил, что редактирование поручений связано с изменением эпидемиологической ситуации в стране. Новая волна штамма «омикрон», его новые характеристики и динамика распространения болезни, по словам пресс-секретаря президента, вызвали необходимость убрать из поручений 1 и 2 пункты, то есть аннулировать их.

Дмитрий Песков также напомнил, что рассмотрение законопроекта об обязательных ковид-сертификатах в общественных местах было отложено по решению правительства.

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