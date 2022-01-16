Российские миротворцы продолжают возвращаться из Казахстана

На аэродроме «Чкаловский» приземлился одиннадцатый самолет с миротворческими силами из Казахстана на борту. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны. Еще один самолет прибыл чуть раньше.

Всего с аэродрома «Алматы» военных везут 19 самолетов. В Минобороны уточнили, что, как только приземлится последний из них, на аэродроме «Чкаловский» пройдет встреча миротворцев. В ней примет участие командование ВДВ.

После торжественного митинга, солдаты приступят к выгрузке вооружения и военной техники. Далее запланирован марш в пункты постоянной дислокации.

Часть миротворцев вернулась в Россию днем ранее — 15 января. Для перевозки миротворческого контингента используют 15 самолетов Ил-76 и 3 воздушны судна Ан-124.