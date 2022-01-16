Мошенники в России придумали новую схему с QR-кодами

В России появился новый вид мошенничества — с использованием QR-кодов. Уведомление о нем пользователям разослал сайт Госуслуг.

Как уточнили в Министерстве цифрового развития, схема выглядит следующим образом: злоумышленники звонят пользователям и представляются сотрудниками портала. Затем они сообщают о необходимости активировать QR-код. Для этого абоненту предлагают продиктовать код, отправленный ему в сообщении.

В ведомстве напомнили, что сотрудники портала Госуслуг никогда не запрашивают подобную информацию по телефону. В рамках борьбы с мошеннической схемой, на Госуслугах изменился способ смены пароля. Для его сброса теперь потребуется ввести не только код, но также данные паспорта, СНИЛС и ИНН.