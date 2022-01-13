В ФСБ выяснили, откуда поступали сообщения о минировании школ Екатеринбурга

Сообщения о ложном минировании 151 школы в Свердловской области поступили из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
В сообщении говорится, что произошедшая 12 января массовая рассылка сообщений по учебным заведениям был инициирована лицами, находившимися за рубежом. В ведомстве уточнили, что данной рассылкой злоумышленники пытались создать панику и пошатнуть социально-политическую обстановку в Свердловской области.
Массовые псевдоминирования школ Екатеринбурга, как подчеркнули в ФСБ, нанесли значительный экономический ущерб региону.