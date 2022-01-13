Кудрин заявил, что в России живут лучше, чем в СССР

Глава счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин оценил в 20% рост уровня жизни в России по сравнению с СССР. В интервью ТАСС он пояснил, что уровень жизни граждан на момент развала СССР в среднем удалось восстановить в 2003-2004 годах. В частности, такой результат был достигнут по учителям и врачам.

Алексей Кудрин отметил, что уровень жизни за период с 2000-го по 2011 год в России вырос в три раза. Чтобы это произошло в 1990-х и в начале 2000-х в стране были созданы необходимые базовые институты и приняты ключевые законы. Так Россия стала страной с рыночной экономикой. Такую трансформацию страны глава Счетной палаты назвал большим успехом.