Несколько поездов из Петербурга могут отменить

В РЖД планируют временно отменить курсирование более четырех десятков поездов по России. Такое решение принято в связи с падением спроса.

Как сообщает телеканала «Санкт-Петербург», дочерняя компания РЖД, ОАО «ФПК» планирует изменить интервал курсирования четырех поездов из и в Северную столицу. Изменения могут коснуться поездов №25/26, а также «Экспресс» №4/3, курсирующих между Москвой и Петербургом.

Также временно отменят поезд Петербург-Адлер № 35/36, а поезд «Белые ночи» – № 617/618 Вологда — Санкт-Петербург будет ходить реже.

Отмечается, что спрос на поезда восстановится, их снова вернут. На новогодние праздники РЖД планирует назначить 500 дополнительных поездов по различным направлениям.