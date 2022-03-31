С 1 мая россиянам с детьми предоставят дополнительные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от восьми до семнадцати лет. Об этом 31 марта сообщается на официальном портале правовой информации.

В опубликованном указе сказано, что дополнительные выплаты положены семьям, чей семейный среднедушевой доход не превышает величины регионального прожиточного минимума.

Выплаты будут составлять 50% от прожиточного минимума установленного на детей в данном регионе на момент обращения. Если с учетом выплаты размер среднего дохода не превышает величину прожиточного минимума, сумма выплат будет увеличена до 75%. Если и этого не хватает, то такие семьи будут получать 100-процентную выплату.