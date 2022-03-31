Россия сократит поставки подсолнечного масла за рубеж

Министерство сельского хозяйства внесло предложение об ограничении экспорта подсолнечного масла. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Таким образом Минсельхоз хочет защитить российский рынок от роста цены на товар и его дефицита. Также на территории России с 15 апреля введут нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота. Действовать они будут до конца августа 2022 года.

«Предусматривается их распределение между производителями по историческому принципу», — отметили представители ведомства.