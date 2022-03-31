Агрегатор такси «Ситимобил» завершит свою работу 15 апреля

Сервис заказа такси «Ситимобил»завершит свою работу с 15 апреля. Об этом 31 марта сообщили представители компании.

Вплоть до закрытия в штатном режиме продолжат работу сервисы такси, доставки и аренда электросамокатов.

«За 15 лет работы сервиса наши пользователи сделали более 740 миллионов заказов такси, а водители партнёров проехали более миллиарда километров. Курьеры партнёров выполнили более 8,2 миллиона заказов доставки. А мы в пресс-службе всегда были рядом, отвечая на ваши запросы», — обратилась к пользователям сервиса компания.

О закрытии сервиса стало известно еще 11 марта. Пресс-служба компании отметила, что свою работу продолжит сервис каршеринга «Ситидрайв».