Российским мобильным операторам рекомендовали отказаться от безлимитных тарифов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с предложением к операторам связи об ограничении безлимитных тарифов. Об этом 28 марта сообщает РИА Новости.

Операторов попросили сократить объемы потребление интернет-трафика и исключить его безлимитное потребление в рамках тарифных планов.

В письме Министерство указано, что данные меры помогут операторам работать в условиях введенных Западом санкций.