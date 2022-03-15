В Петербурге приостанавливает производство компания Bosch

Производитель Robert Bosch приостанавливает в Петербурге работу заводов из-за прекращения поставок из Европы. Об этом 15 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании.

«В связи с приостановкой поставок заводы в Санкт-Петербурге будут вынуждены временно остановить производство, как только исчерпают существующие запасы производственных материалов, что ожидается в середине марта», – рассказал производитель.

Отмечается, что предприятия заморозят до момента возобновления поставок необходимых материалов.