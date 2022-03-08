В Петербурге образовались огромные очереди у строительных магазинов OBI

Огромные очереди образовались у строительного магазина OBI в Петербурге. Об этом 8 марта сообщает 78.ru.

На опубликованных в сети кадрах видно, как люди толпятся в проходах между стеллажей. Также видны огромные очереди на кассу, которые тянутся до конца магазина.

Ажиотаж связан со вчерашним объявлением представителей сети магазинов об их закрытии, на фоне российской «военной спецоперации» в Украине. «Спецоперация» началась 24 февраля и чуть больше чем за неделю Россию покинули ряд ключевых зарубежных компаний.