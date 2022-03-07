Автомобильный концерн Nissan приостановит работу в Петербурге

В Петербурге приостановит производство японский автомобильный концерн Nissan. Об этом 7 марта сообщили представители предприятия.

«Nissan приостановил экспорт транспортных средств в Россию и ожидает, что производство в скором времени остановится на нашем заводе в Петербурге», — говорится в опубликованном на сайте сообщении.

Кроме того, Nissan «создает фонд размером 2,5 миллиона евро для поддержки пострадавших в гуманитарном кризисе на территории Украины». «Красному кресту», а также другим некоммерческим организациям концерн перечислит один миллион евро. Оставшуюся сумму получат в качестве поддержки сотрудники Nissan.