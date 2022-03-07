В Петербурге закрывается хлебобулочный завод Fazer

Финский хлебобулочный завод Fazer в ближайшее время закроет производство в Петербурге. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы не видим другого выхода, кроме как прекратить нашу операционную деятельность в России», — заявили представители предприятия.

Всего в России работают два завода — в Москве и Петербурге. Их закрытие связано с российской «военной спецоперацией» на территории Украины.

Также представители заводов отметили, что выполнят вся обязательства перед своими заказчиками и сотрудниками, которых насчитывается около 2300 человек.

Точная дата закрытия предприятий не называется.