ЛНР и ДНР готовы дать отпор украинской армии в случае агрессии

Запад пристально следит за ситуацией на границе России и Украины. По данным их источников, 16 февраля возможно военное вторжение. Напряжение, в том числе в информационном поле, усиливается.

Сейчас, несмотря на отсутсвие провокаций с обеих сторон, на границе скапливаются боевая техника и военные. Об этом 15 февраля сообщает «МК в Питере».

Возникает вопрос, могут ли украинские власти поставлять на территорию ДНР и ЛНР оружие, тем самым провоцируя конфликт. Информация об этом появилась еще в феврале 2018 года в «Свободной прессе». В статье говорилось о продаже снайперской винтовки, совершенной бойцом украинского спецназа, — ополченцам.

«Было много информации, что за время войны между Украиной и самопровозглашенными республиками, украинские военные просто втихаря продавали им полученную от американцев технику. Причем как новую, так и старую, в больших количествах», — рассказал журналистам старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Он также отметил, что военные учения России и Белоруссии подходят к концу и войска вместе с техникой уже начали отходить от украинских границ.

«Для чего наши войска там находились? Чтобы помочь гражданам России, которые проживают в ЛНР и ДНР. И когда они отойдут или только начнут отходить, вот тогда можно ожидать провокаций или даже наступления вооруженных сил Украины», — считает эксперт.

Представители Министерства иностранных дел пояснили, что поднятая Западом шумиха вокруг Украины может попыткой «прикрыть линию Киева на саботаж» Также в пресс-службе утончили, что информация о возможном вторжении была слита в СМИ США и НАТО. Таким образом, по мнению министерства, Америка хочет показать всем Россию как международную угрозу и главного агрессора.