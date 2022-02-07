В России с 1 марта пенсионерам начнут выдавать продуктовые карточки. Об этом 7 февраля сообщает издание Primepress.

Госдумой уже подготовлен законопроект, позволяющий получать малоимущим слоям населения помощь в виде продуктовых карточек. В первую очередь речь идет о неработающих пенсионерах, а также людях с инвалидностью и многодетных семьях и семьях с доходом менее двух прожиточных минимумов в месяц. В среднем сумма составит около 25 тысяч рублей.

Чтобы получить продуктовые карточки, гражданам нужно будет обратиться в органы соцзащиты. По условиям предоставления услуги, оставшаяся на карте неистраченная сумма не будет переходить на следующий месяц. Тратить деньги можно будет исключительно на продукты.

Открытым остается вопрос, как выявлять наличие у заявителя неофициальных источников дохода. В остальном законопроект полностью готов. В случае его принятия, система может заработать уже в марте текущего года.