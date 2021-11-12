Погибшего в Петербурге бойца СОБР представили к награде

Глава Росгвардии Виктор Золотов представил к награде поибшего в Петербурге при задержании мошенников бойца СОБР Захарова. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Золотов представил к награждению орденом Мужества посмертно офицера специального отряда быстрого реагирования подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников. Росгвардеец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу», — выпустили заявление представители ведомства.