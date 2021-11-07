Петербургская школьница заняла второе место на подростковом конкурсе красоты

На международном конкурсе красоты среди подростков Miss Teen TOP of the World 2021 второе место заняла школьница из Петербурга. Об этом 7 ноября сообщает Федерация «Миссис Санкт-Петербург».

В конкурсе принимали участие подростки от 13 до 19 лет из Великобритании, Израиля, Италии, России и других стран.

Одной из финалисток стала петербурженка Виктория Иванова. Она получила второй по значимости титул.

Своим призванием Виктория считает медицину, после школы она поступит вуз и продолжил семейную династию. Также она является активисткой: участвует в экологических акциях и рассказывает о необходимости переработки мусора.