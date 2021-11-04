В Дании задержано российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе»

Власти Дании приняли решение о задержании российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе». Об этом 4 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Копенгагене.

Арест судна был произведен еще 1 ноября в датском порту Скаген по иску третьей стороны, поданному в связи с предыдущей деятельностью научных сотрудников.

В настоящее время судно используется в научных целях Институтом океанологии имени Ширшова и является государственной собственностью РФ.