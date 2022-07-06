Петербург попал в топ-5 регионов по эффективности промышленной политики

В Министерстве промышленности и торговли России подвели итоги оценки эффективности органов исполнительной власти регионов по промышленности за прошлый год. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

За 2021 год индекс промышленного производства в Петербурге составил 107,5 процентов. Таким образом город превысил общероссийский показатель больше чем на два процента. Как рассказал губернатор города Александр Беглов, в прошлом году в Северной столице приняли промышленную политику до 2025 года. Благодаря поддержке предприятий, был зафиксирован рост объема инвестиций в промышленность.

Отмечается, что сейчас промышленность можно назвать основой экономики Петербурга. Она обеспечивает петербуржцев рабочими местами, а налоги поступают в городскую казну.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург превысил 100% индекс промышленного производства.