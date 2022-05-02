За проекты трех общественных пространств смогут проголосовать петербуржцы

В Петербурге до 30 мая будет проходить голосования за дизайн-проекты трех новых общественных пространств. Отдать свой голос могут петербуржцы старше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Проекты общественных пространст предлагают выбрать в Петроградском, Красногвардейском и Колпинском районах. Набережную реки Лапки обустроят в Ржевском лесопарке, В Колпино парковую зону у Ижорского пруда, а также берег Петровского пруда в Большом Петровском парке.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что проекты предусматривают сохранение природных территорий. По его словам, новое оформление только подчеркнет естественный облик этих мест. Голосование будет проходить в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Поучаствовать можно по ссылке, авторизовавшись через Госуслуги и отдать голос за понравившийся проект.