Компания «Приморский УПК» приняла участие в четвертом международном конгрессе «Гидротехнические сооружения и дноуглубление». Мероприятие прошло при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт».
К обсуждению были предложены как современные технологии проведения дноуглубительных работ и строительства гидротехнических сооружений, так и проекты, реализуемые на Северо-Западе России в Балтийском бассейне.
Одним из участников оживленной дискуссии стал современный проект строительства глубоководного, высокотехнологичного порта на Балтике – «Приморский УПК».
Проектом предусмотрен значительный объем работ в акватории порта Приморск с использованием современных технологических решений и специализированной техники, а также с применением международных практик – проведение дноуглубительных работ объемом 12,5 млн куб. м, образование искусственного земельного участка площадью 29 га и строительство 10 причалов суммарной протяженностью 3700 м.
«По завершении работ будет обеспечена возможность обработки судов на терминалах «Приморского УПК» дедвейтом до 200 тыс. тонн (контейнеровозы вместимостью до 23 тыс. TEU и балкеры вместимостью до 150 тыс. тонн), - говорит Андрей Сизов генеральный директор ООО «Приморский УПК». - Нами уже получено положительные заключения общественной и государственной экологических экспертиз, дополнительно получена положительное заключение технического аудита от европейской инжиниринговой компании Royal Haskoning DHV о качестве, эффективности и экологичности применяемых технологий перевалки грузов и решений по строительству. До конца мая 2021 года рассчитываем получить положительное заключение Главгосэкспертизы и приступить к масштабному строительству портового комплекса и прилегающей инфраструктуры».
«Приморский УПК» озвучил объем дноуглубительных работ
© Фото: pixabay.com
Компания «Приморский УПК» приняла участие в четвертом международном конгрессе «Гидротехнические сооружения и дноуглубление». Мероприятие прошло при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт».
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