В Госдуме отклонили инициативу о едином операторе рекламы

Идею единого оператора цифровой рекламы критиковали не только участники рекламного рынка, но и ФАС, и Минцифры. Все фракции в Думе пришли к выводу, что в принятии данного законопроекта нет никакого смысла.

Проект был принят в первом чтении в июле, однако после этого он был передан на рассмотрение совета Думы, с тех пор срок предоставления поправок постоянно менялся, сообщают в пресс-службе Государственной думы РФ.

Появление в стране единого оператора цифровой и наружной рекламы предполагает, что все остальные сервисы, которые занимаются публикацией в интернете частных рекламных объявлений, прекратят свою деятельность.

"Отклонение законопроекта – это победа здравого смысла и единственно правильное решение", — прокомментировал Виктор Топадзе, директор по взаимодействию с органами власти и правовым вопросам компании "Авито".