Польша установит усиленный барьер на границе с Россией

Польша планирует отгородиться от России, установив на границе электронный барьер. Строительство ограждения начнется в марте этого года.

Как передает “МК в Калининграде”, в марте на границе с России Польша планирует начать возведение специального барьера. Электронная система на участке с Калининградской областью будет пролегать на протяжении 200 километров по сухопутной границе.

Пока что проект находится в разработке. Ограждения будут представлять из себя систему из датчиков и камер наблюдения. Благодаря системе, контроль границ будет вестись круглосуточно вне зависимости от погодных условий.

За прошлый, 2022, год было зафиксировано 11 случаев незаконного пересечения границы из России на территорию Республики Польша. Сейчас, по данным пограничников, обстановка на границе спокойная.