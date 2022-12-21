Глава Мурманской области обсудил перспективы сотрудничества с генконсулом Турции

В Мурманской области состоялась встреча главы региона Андрея Чибиса с генеральным консулом Турецкой Республики в Петербурге Озгюном Талу, в ходе которой было проведено обсуждение сотрудничества по разным направлениям. В частности, по вопросам сферы туризма.

Как пишет “МК в Мурманске”, северный регион готов принимать у себя туристов из Турции. Также Чибис отметил, что жителям Мурманской области также интересна южная страна с точки зрения отдыха и туризма.

Также был поднят вопрос судостроения и модернизации рыбохозяйственного комплекса. Отмечается, что планы на сотрудничество масштабные, так как Турция является одним из главных внешних партнеров области.

Стоит также отметить, что Турция, невзирая на антироссийские санкции и разные ограничения не хочет и не планирует разрывать отношения с России в целом и в частности с Заполярьем. Поэтому разработка новых проектов для сотрудничества идет полным ходом.

Ранее также мы сообщали, что в декабре авиакомпания “Аэрофлот” открыла прямые рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью.