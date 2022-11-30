В МИД РФ назвали условия диалога с США

МИД России назвал пункты, при наличии которых может быть возможен диалог с Вашингтоном касательно вопросов стратегической стабильности.

Как передает Петроград.ру, по словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова, в Кремле никогда не отказывались от диалога с Белым домом. Но он также отметил, что реальный диалог с США возможен только при наличии адекватного партнера.

Ермаков считает, что в Вашингтоне еще “не дозрели” до диалога с России на равных, уважая ее интересы и не пересекая “красные линии” РФ в области безопасности.

Ранее о диалоге с Москвой упомянула поверенная в делах США в России Элизабет Руд. Она заявила, что Вашингтон готов возобновить диалог о стратегической стабильности.