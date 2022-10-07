С 70-летнием Путина по телефону поздравили лидеры Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР

Президента России Владимира Путина сегодня, 7 октября, по телефону поздравили с 70-летнием главы Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР.

Как передает РИА Новости, Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыром Жапаровым, Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Отмечается, что в адрес президента РФ по случаю юбилея приходят в большом количестве поздравительные телеграммы и послания от глав различных государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов.

В телефонных разговорах с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР, по мимо поздравлений, был также разговор о важных вопросах развития двусторонних отношений и актуальные сегодня международные проблемы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Владимир Путин проведет неформальную встречу с лидирами стран СНГ в Петербурге в день своего 70-летния.