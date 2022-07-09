Медведев заявил, что с Россией теперь считаются, как с Советским Союзом

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале пост, касательно темы международного восприятия России.

Как передает Петроград.ру, Медведев заявил, что с Россией стали считаться, как с Советским Союзом, а если судить по количеству введенных против страны западных санкций, в некоторых каких-то аспектах даже серьезнее.

Он также сравнил ситуацию с тем периодом, когда Россия была членом «большой восьмерки» и участвовала в ее заседаниях, на которых обсуждались только вопросы безопасности западных стран.

Дмитрий Медведев занимал должность президента страны с 2008 по 2012 год. Затем он стал премьер-министром. В январе 2020-го ушел с поста, предоставив министерское кресло Михаилу Мишустину, а сам был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ.