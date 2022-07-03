Петербург повлиял на усиление сотрудничества России и Мьянмы

Небольшое государство в юго-восточной Азии уже давно имеет устоявшиеся торгово-экономические отношения с Россией. Многие уроженцы Мьянмы получают российское образование. Россия покупает у азиатской страны одежду, обувь, рис и фрукты. И в свою очередь продает металлы, продукцию химической и целлюлозно-бумажной промышленности, а также вооружение. Товарооборот между республикой и Санкт-Петербургом оценивается в 13 миллионов долларов.

Как сообщает телеканал “Санкт-Петербург” Мьянма готова предоставить для россиян выгодные условия для туризма. В Петербургской “Корабелке” право учится получают только лучшие выпускники Военной академии Азиатской страны.

Как отметил директор департамента международного сотрудничества университета Кирилл Рождественский, иностранных выпускников объединяет патриотизм.

“Нам важно, чтобы наши знания, которых много в “Корабелке”, были полезны для нашего партнера Мьянмы”, – подчеркнул Рождественский.

За семь лет гости из Мьянмы защитили в Петербургском Морском техническом университете 20 кандидатских диссертаций.

В нынешних условиях агрессивной политики Запада, отношения России республикой только укрепляются. Делегация из Мьянмы присутствовала на МПЭФ впервые за 25 лет. На форуме удалось заключить соглашения об использовании карты “Мир” на территории азиатской страны.

Доступность отдыха в Мьянме обсуждалась во время визита российской делегации в столицу страны. Есть все шансы, что туры туда станут не менее популярными, чем в Таиланд.